iPhone SE是蘋果目前最平價、小尺寸首選，據最新爆料透露，最新一代iPhone SE 4將採用6.1吋大螢幕，預計2025年上市，相較於可以輕鬆放入口袋的4.7吋iPhone SE 3有感升級，看來小手機可能從iPhone清單中消失。

iPhone 15系列上市後，蘋果官網下架5.4吋iPhone 13 mini，如今4.7吋iPhone SE成為小尺寸iPhone首選，但社交平台X（原推特）用戶Nithin Prasad日前爆料指出，iPhone SE將改為6.1吋大螢幕。

除了螢幕大升級，Prasad表示，iPhone SE 4（第四代iPhone SE）配備類似iPhone 14的LTPS OLED螢幕，可能由京東方或天馬生產。此外，預計搭載A15晶片，與iPhone 14、iPhone 14 Plus晶片相同，意味著iPhone SE 4於2025年亮相可能配備稍微過時的晶片。

Prasad進一步爆料，新一代iPhone SE還可能配備升級鏡頭，也將支援Face ID，並使用USB-C接口。