輕颱小犬今天凌晨生成，強度明天開始增強，氣象粉專表示，小犬進入台灣東南方、菲律賓東方海水熱焓量高，將加速增強，巔峰可達中颱上限；未來路徑以通過巴士海峽的機率較高，但也不排除貼近台灣，如果「轉西」速度較慢，侵襲台灣機率就會比較高。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，小犬颱風今天形成，目前因位處垂直風切稍強的區域，有點高低層分離現象，預估明天（10月1日）垂直風切就會逐漸減弱，環流將進一步鞏固，強度增強。

粉專表示，台灣東南方、菲律賓東方海水熱焓量高，小犬進入這區域時將更有效率增強，「巔峰可達中颱上限」。

至於颱風未來路徑，周日、下周一（1、2日）太平洋高氣壓短暫減弱，小犬會稍微北偏慢行，下周二（3日）太平洋高壓重新增強，粉專分析2種情境，首先「通過巴士海峽」機率較高，如果高壓增強速度越快，小犬轉西的時間越早、幅度越大，將通過巴士海峽或恆春附近；另外一種可能是「貼近台灣」，機率中偏低，如果高壓增強速度較慢，小犬轉西速度較慢，侵襲台灣機率就會比較高。

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粉專提醒，下周三（4日）起北部、東半部受到颱風外圍環流影響，將出現持續性雨勢及大雨。下周四、五（5、6日）颱風通過台灣南端，風雨情況會更明顯，並擴展到南部。

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