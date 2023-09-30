輕颱小犬今天凌晨生成，強度明天開始增強，氣象粉專表示，小犬進入台灣東南方、菲律賓東方海水熱焓量高，將加速增強，巔峰可達中颱上限；未來路徑以通過巴士海峽的機率較高，但也不排除貼近台灣，如果「轉西」速度較慢，侵襲台灣機率就會比較高。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，小犬颱風今天形成，目前因位處垂直風切稍強的區域，有點高低層分離現象，預估明天（10月1日）垂直風切就會逐漸減弱，環流將進一步鞏固，強度增強。
粉專表示，台灣東南方、菲律賓東方海水熱焓量高，小犬進入這區域時將更有效率增強，「巔峰可達中颱上限」。
至於颱風未來路徑，周日、下周一（1、2日）太平洋高氣壓短暫減弱，小犬會稍微北偏慢行，下周二（3日）太平洋高壓重新增強，粉專分析2種情境，首先「通過巴士海峽」機率較高，如果高壓增強速度越快，小犬轉西的時間越早、幅度越大，將通過巴士海峽或恆春附近；另外一種可能是「貼近台灣」，機率中偏低，如果高壓增強速度較慢，小犬轉西速度較慢，侵襲台灣機率就會比較高。
粉專提醒，下周三（4日）起北部、東半部受到颱風外圍環流影響，將出現持續性雨勢及大雨。下周四、五（5、6日）颱風通過台灣南端，風雨情況會更明顯，並擴展到南部。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。