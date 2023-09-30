健走是最便利又能為健康帶來好處的運動，很多人會以日行萬步當成目標。對此，敏盛醫院研究副院長江坤俊表示，根據研究指出，每天走7千到8千步，就有很好的效果。他並強調，速度快、步伐大，比走幾步更重要，對於提升心肺功能、預防老年失智，皆有正面影響。

江坤俊在《江P醫件事》提到，日行萬步的說法要追溯到1964年東京奧運前夕，當時因為提倡運動，就有廠商推出計步器，由於日行萬步比較好記，便宣稱此舉可消耗更多熱量，對身體健康有益。

江坤俊接著說，但根據最近研究實證，其實不用走到1萬步，每天走7千到8千步即可達到良好的健康效果，不過有2重點必須掌握，即速度快、步伐大。

至於走路速度要多快？江坤俊說明，每分鐘要走120步，藉此使心跳加快，有助心肺功能提高。另外注意不要以小碎步的方式行走，他指出，步伐應跨大一些，每步要到65～85公分。根據日本研究指出，當人大步走時，需要較多的身體協調性，對腦部健康有所助益，從而降低罹患老年失智症的風險。

除了上述2點，復健科醫師侯鐘堡補充，走路姿勢也很重要，像是內八或外八都是錯誤的行走方式，前者恐增加髖關節壓力，進而造成退化；後者則會增加膝蓋半月板及韌帶壓力，導致退化性關節炎。他建議正確的走法，腳擺幅度應維持外轉15～30度。