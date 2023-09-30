台北市消防局特別針對義消人員辦理「臺北市義勇消防人員火災搶救複訓」專業訓練。（圖／北市消防局提供）

為強化北市義消人員協勤火災搶救安全及效能，台北市消防局特別針對義消人員辦理「臺北市義勇消防人員火災搶救複訓」專業訓練，所有參訓人員需要通過三階段測驗後，才能取得認證臂章。

這次專業訓練，分成三個階段，第一階段為3000公尺跑步、伏地挺身及負重等體能測驗，經統計有137名參訓人員完成並通過體能測驗，第二階段為16小時火災搶救訓練，由臺北市火災搶救教官團依實務經驗及參考消防署「火災搶救初級班 FireFighter I 課程」，在消防局訓練中心分4梯次辦理，課程有「火災特性與滅火原理」、「個人防護裝備及空氣呼吸器使用」、「空氣呼吸器訓練」、「燃燒室訓練（模擬火點）」、「90秒著裝訓練」、「負重爬梯」等課程，使義消人員更熟悉體會火場內部燃燒特性，提升燃燒理論知能。

最後，為提升義消人員熟稔各分隊轄區特性及培養火災搶救默契，規劃第三階段4小時各大隊火災搶救組合訓練，經統計通過訓練人員計100名，並授予認證臂章，可配合消防人員入室搶救，強化義消人員專業技能，提升災害搶救之效能及量能，並兼顧協勤安全，以維持臺北市所轄災防韌性。