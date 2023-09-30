高雄市長陳其邁（前）於9月30日出席旗山香蕉節活動，他與民眾的寵物犬合影。（林瑞益攝）

高雄市長陳其邁今（30）日到旗山區推銷香蕉，對於之前香蕉在農曆七月滯銷一事，陳其邁否認有此傳聞，也請大家多食用或贈送旗山香蕉。一名資深蕉農表示，因為受颱風影響，今年產量大概只有去年的一半。

下午豔陽高照，陳其邁頂著豔陽推銷旗山香蕉，他還品嘗香蕉，直說好吃。陳其邁並頒獎給優勝的蕉農，與蕉農們合影。陳其邁並以在地食材與製作冰淇淋，完成後趕緊試吃。

蘇姓蕉農表示，他從年輕時就種香蕉，至今已經超過一甲子，如今兒子也接班了，父子倆包辦香蕉評鑑比賽的冠亞軍。蘇班長坦言，今年的香蕉收成因為受到颱風的影響，產量大概只有去年的一半，不過，品質卻比去年好，一台斤市價約40元。

對於香蕉在農曆七月曾經傳出滯銷的消息，陳其邁說，其實並沒有滯銷，因為產地的價格在上個月至今1公斤應該還有20幾塊，價格穩定，希望大家了解蕉農很辛苦，請大家多吃香蕉。農業局則表示，不解為何會有此消息傳出，研判是一種行銷手法。其實，農曆七月拜拜選何種水果並沒有什麼禁忌，大家不必想太多。