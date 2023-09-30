屏東明揚國際廠房大火，導致4名消防員殉職。台灣民眾黨總統參選人柯文哲29日晚間釋出影片，他與擔任30多年義消的台北市議員張志豪對談並交換意見，並提出他對如何提升消防安全、保障消防員權益的六大解方，當中提及消防救災預算提高至少50％。

柯文哲認為，這次屏東大火有一個很大的問題，它是工業區所以平常是經濟部在管，可是救災的時候是地方消防局來，如果地方消防局平常沒有在做稽核，怎麼知道裡面放什麼東西？所以一進去就爆炸就死這麼多人。

柯文哲舉例，在台北市就設計APP，比方說現在要去抽查按摩店，裡面有商業處、建管處、衛生局、消防局甚至還有警察局的業務，所以把每個局處料彙整，處理速度變快，這次要痛定思痛，統一一個地方管。

首先，柯文哲主張， 「安全環境管制E化平台」，聯合稽查、資訊公開透明，建立智慧派遣系統，平時稽查、救災時可立即掌握必要資訊。第二，比照美國FEMA（美國聯邦緊急事務管理署） 功能，統合防救災力量和資源，指揮災害救急業務。

第三則是增加消防、防救災預算，提高至少50％，以增加人力、汰換老舊設備，同時引進先進消防設備，如「消防機器人」、紅外線空拍機等之研發與運用。柯文哲說，消防署在中央預算29億，數發部就211億，拿10億去買辦公室設備，中央29億加地方299億，大概328億作為救災還是不夠。

第四，強化減災，包括場所嚴格落實防火設施與防火規劃，強化「防火管理人」的職責，落實聯合稽查、加重違規裁罰、必要時停業、斷水電、撤照。

第五，儘速補足人力勤務專業化，儘速將「消防服務人口比」提高至1：1049，逐年調高與國際接軌。學用合一、考用合一、補足需要之消防人員、提高消防人員福利待遇、吸收優秀人才、提高義消之裝備、專業訓練及福利，積極招募義消並鼓勵參與消防特考，勤務簡單化、專業化，以消防為重、救護工作應補足專業人力。

柯文哲指出，大概目前台灣是每1381個人才分配到一個消防員，如果東京是731個分配一個，這樣的人力不夠本來就是問題，所以應該是經費補到夠、人力補到夠，安全還是需要投資的，「你不要幻想說我不要投入預算，我不要那麼多人然後安全標準跟日本一樣好，這沒有道理」。

最後，柯文哲支持消防員成立工會、建立「消防員溝通平台」，打造友善工作環境。柯文哲提及，他在台北市長任內像環保局養工隊，甚至捷運局都有工會，不要把它認為這就是行政部門的對立面，「把它當做是他們提供資訊給我們，把它當做是我們的夥伴」，所以他還是支持消防隊成立工會，更重要建立一個叫溝通平台，可以把訊息在上面流通，可以去跟長官要求說他們權益、工作環境的安全，這對長期發展是好的。