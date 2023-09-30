顧姓補教老師趁自2017年指導一名女童至2020年的時間，多次利用女童問功課的機會夾女童乳頭、撫摸女童下體，刑事部分被依對未成年猥褻五罪，定應執行1年2月徒刑，上訴駁回確定；民事部分，新北地方法院再判決顧須賠償女童父母共45萬元。

判決指出，顧姓老師擔任女童安親班教師3年餘，卻趁女童問功課的機會，3度以手指夾住女童乳頭，又以手撫摸女童下體2次。顧姓老師矢口否認，稱兩人互動正常。

女童說「之前不知道那是性騷擾」，也不敢跟媽媽說，「怕被媽媽說亂說話」，後來女童準備私立中學考試，搬到顧姓老師家一個禮拜，返家後向媽媽表示「不要再去顧老師家了」，並對媽媽哭訴被猥褻，媽媽才知道發生大事，在庭上痛哭「都是我的錯，我太信任老師了」。

合議庭認為，女童對於受猥褻過程描述詳盡，且並無誣陷顧姓老師的可能，加上還有證人證稱在補習班看過顧姓老師對女童舉動親暱等，不採信顧姓教師說詞。考量顧姓老師罔顧倫常，使女童身心受創，審酌顧姓老師犯罪手法、家境等，依對未成年猥褻五罪定應執行1年2月徒刑，顧上訴被駁回確定。

民事部分，新北地院判顧師須賠償女童父親30萬元、女童母親15萬元，合計共45萬元。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。