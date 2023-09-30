台電今天表示，在東北季風助攻下，26日下午5時9分整體風力發電達到167.3萬瓩歷史新高，離岸風電29日下午5時10分達138.3萬瓩，出力同創史上新高。

風力發電分為陸域及離岸2種，台電今天透過新聞稿表示，繼26日下午5時9分整體風力發電達到167.3萬瓩的歷史新高後，離岸風電29日下午5時10分達138.3萬瓩，出力同步創下史上新高，風力發電不但成為繼光電後的重要綠能，也成為滿足用電尖峰需求的重要電源。

台電指出，台灣具備良好風場條件，秋冬期間風力發電效果佳，尤其在建置更多離岸風場後更能看出發電效果，2022年底風力發電出力首次突破100萬瓩，26日下午又創下167.3萬瓩新紀錄，成長逾6成。

台電表示，近年政府、民間與台電致力投入綠電設施建置，再生能源裝置容量已大幅增加，截至今年7月風電累積裝置容量達225.3萬瓩，相較2016年7月的67.1萬瓩，已成長逾2倍，隨未來離岸風電新血陸續加入，風力發電將逐步提高，風光聯手下，有望繼續維持發電佳績。

台電說明，目前電力調度皆以再生能源為優先，當再生能源發電量增加時，燃煤與燃氣機組便可減少發電，為空污季減用火力機組提供強而有力的後援；此外，燃氣機組快速升降載特性更可與再生能源相互配合，作為快速調節的備援電力，並透過以氣代煤，發揮兼顧穩供與環保的功能。（編輯：郭無患）1120930