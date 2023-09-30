今年8月底，北市人口達到250萬6788人，但反而比7月分的250萬7143人減少355人。國民黨台北市議員秦慧珠細究其中數據，發現萬華區在老人比率、低收入人口比率都最高，大安區則是「老人多、窮人少」，有科技園區的內湖，則是老人比率最低的區。應該要按照上述比例做市政規劃，社宅應多在萬華、大同等地區興建，而老人聚點、照護機構則應在萬華、大安。對此社會局回應，積極在各行政區佈建社福設施與相關據點，期待能就近提供長者在地、鄰近的服務。

秦慧珠表示，台北市人口跌破250萬大關後，造成議員席次和官員席次的減少，因此各方都期待疫情過後，流失人口可以迅速恢復。終於在今年5月底，台北市人口恢復到250萬1998人，但恢復速度不算快，到今年8月底，北市人口達到250萬6788人，但反而比7月分的250萬7143人減少355人。

不過秦慧珠也直言，總人口微幅增加，但北市人口老化速度也跟著增加，今年1月時北市65歲以上人口占21％，到了7月就增加為22％，半年內65歲以上人口即增加1％，速度相當快。12個行政區中65歲以上人口占比最高的是萬華區，在今年5月時已達24％，其次是大安區，在6月時也來到24％；65歲以上人口占比最低的是內湖區，8月時65歲以上占比為18％，其次為南港區、文山區，占比均為20％。

秦慧珠表示，細究人口資料，台北市各區低收入戶戶數依今年8月的統計，比率最高的為萬華區(占4.83％)、其次為大同區(占3.20％)，低收入戶數占比最少的是大安區(占0.9％)，其次是內湖區(1.32％)；各區低收入人口數跟低收入戶數比率差不多，北市低收入人數占比最多的也是萬華區(占3.96％)，其次是大同區(占2.53％)，最少的是大安區(0.65％)，其次是松山區(0.88％)。

「萬華區是『老人多、窮人多』，大安區則是『老人多、窮人少』。」秦慧珠說，若依據上述統計資料做市政規劃，北市社宅應多在萬華、大同等地區興建，而老人聚點、照護機構則應在萬華、大安、松山、信義、士林等地區設置。市政府訂定各項政策，不論是社福、衛生醫療、教育、社宅、都市發展，都需以人為本，依據人口結構與分布定訂，因此必須對北市人口指標做充份了解再訂定策略。

對此社會局回應，本局積極在各行政區佈建社福設施與相關據點，由於本市已邁入超高齡社會，為要能達到因地制宜的目標，目前在各區已設置14處老人服務中心及超過500處關懷據點，期待能就近提供長者在地、鄰近的服務。

社會局說，針對對於弱勢照顧則有生活補助、脫貧方案和居住協助，如平宅(安康、福民、延吉、福德)，協助低收入戶免費借住，以及推動平宅改建社宅，以混居模式照顧低收入戶。亦率先規劃社區分級租金補貼，協助不同收入家戶在外租屋，除照顧低收入戶，也協助收入較少之青年家庭。