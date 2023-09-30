高雄鳥松區民眾於今（30）日下午2時許在鳥松區澄清湖園區蔣公行館前發現一名九旬婦人疑似落水。警消獲報到場救援，初步了解該名婦人疑似在散步時不慎落水，消防局人員將婦人救起時，婦人已經沒有呼吸心跳。

警方在現場沒有發現打鬥痕跡，排除他殺之嫌，已聯繫家屬到場確認身分，全案報請檢察官相驗釐清。

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