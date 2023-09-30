桃園在地導演徐紫柔執導的首部紀錄長片《邀阿公阿嬤拍B級殭屍片》，今在第10屆桃園電影節舉行世界首映，除現場歡笑聲不斷，導演家族更也出動共襄盛舉，映後觀眾反應熱烈，更讓導演高齡94歲的失智外婆「中壢一朵花」蔡鍾景妹又驚又喜。出身在地的桃園市政府文化局主任秘書張至敏，今也特地出席為導演徐紫柔以及「女主角」蔡鍾景妹加油打氣，被電影感動得笑淚交織的她表示，文化局支持這樣的好電影真是與有榮焉。

回顧電影《邀阿公阿嬤拍B級殭屍片》的誕生，導演徐紫柔表示外婆雖10年前就確診患了失智症，幸好經過多年追蹤與藥物治療，還不至於完全失去記憶。4年前，徐紫柔拍攝趣味短片「這不是客家粄條」，意外狂吸65萬臉友點閱，讓片中模仿饒舌歌手的外婆蔡鍾景妹一夕爆紅。徐紫柔於是決定將家族的這段神奇旅程搬上大銀幕，並以輕鬆快樂的方式、一掃外界對失智症的迷思，她更說「趁著外婆還記得，要送她這份最珍貴的禮物」，讓現場觀眾聽了都大呼感動。

值得一提的是，徐紫柔在疫情前曾以短片《家族的奇幻旅程》，獲選第一屆桃園市公民紀錄片獎。為讓更多年輕觀眾了解失智症的預防、甚至延緩惡化，徐紫柔花了3年時間籌拍這部笑中帶淚的紀錄電影《邀阿公阿嬤拍B級殭屍片》，並一反過去談論失智症的嚴肅與悲傷，全片以喜劇奇幻方式展現，甚至動員家族與街坊鄰居們參與這部敘述外婆參演變身金剛戰士、並大戰殭屍的B級電影。該片反轉社會對失智症的印象，也重塑大眾對失智長者的印象。