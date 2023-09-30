此次聯貸案由彰銀擔任統籌主辦銀行暨管理銀行，並在臺企銀、華銀、上海銀及玉山銀等5家金融機構踴躍參與下，以51億元結案，充分顯示銀行團對中租-KY營運與未來發展給予高度肯定與支持。

中租-KY成立46年來主要經營傳統租賃、分期付款等業務，2014年起跨入太陽能電廠業務，截至今年9月旗下擁有太陽能電廠數量達3515座、裝置容量約1.3GW，業界市占率第一。為考量整體經營效率，於2020年設立中晏電業，專注發展太陽光電事業。

中租-KY持續布局綠能，從屋頂型太陽能電廠起步，逐步切入地面型太陽能電廠及漁電共生業務等各類型領域。為兼顧環境永續發展，亦對太陽能板回收展開規畫，未來預計投入太陽能板拆解、回收工作，將綠能布局延伸至循環經濟領域。

彰銀攜手中租-KY共同推動企業社會責任及落實永續發展，將ESG納入營業活動，此次聯貸案加入連結ESG指標利率調整機制，以鼓勵企業增加太陽能發電總容量及減少碳排等ESG目標。雙方將持續達成永續環境績效，落實政府2050年淨零碳排目標。