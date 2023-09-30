潘姓男子不知何故自撞同向路樹，車頭幾乎把樹幹包覆住，嚴重變形。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

救護人員抵達現場時，潘男卡在駕駛座上無意識，出動破壞器材才將人救出。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

61歲潘姓男子今清晨6點多開車沿六腳鄉蒜頭糖廠往高鐵方向行駛，竟失控自撞一旁路樹，車頭幾乎把樹幹包覆住，嚴重變形，潘男被救出時已無呼吸心跳，送醫搶救不治，警方從潘男後方車輛行車紀錄器發現，潘男當時加速從左側超車過了約1分鐘，不知何故就失控撞上同向路樹，目前仍在釐清真正事故原因。

嘉義縣消防局上午6時48分據報，指六腳鄉蒜頭糖廠往高鐵方向的嘉58線道路發生車禍，車內有人受困，立即派六腳分隊、太保分隊前往救援，救護人員抵達發現是一輛自小客車自撞路樹，駕駛潘姓男子卡在車內明顯無意識，經破壞車體將駕駛救出，潘男已呈現OHCA狀態，給予相關急救處置後，送往嘉義長庚醫院，急救宣告不治。

嘉義縣警察局水上分局表示，現場未聞到酒味，檢察官將在相驗時抽眼球液確認男子是否酒駕，另根據行駛潘男後方車輛行車紀錄器畫面顯示，潘男先加速從左側超車，約1分鐘後就撞上同向路樹，導致車頭扭曲變形，因現場無監視器，車禍原因待釐清。