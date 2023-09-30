新北市淡水區淡金路三段308巷發生逃逸外籍移工墜樓受傷案。（圖／警方提供）

今（30）日凌晨1時20分許，新北市淡水區淡金路三段308巷發生逃逸外籍移工墜樓受傷案，51歲鄧姓男性越南籍移工因酒後妨害安寧，警方獲報到場，他竟將自己反鎖陽台，他為躲避查緝竟墜落2樓，導致肋骨骨折、雙手臂有明顯擦挫傷尚無生命危險。

警方表示，日凌晨1時20分許接獲民眾報案，指稱淡水區淡金路三段308巷內有外籍移工持續大聲敲門、妨害安寧情事，經員警到場，發現51歲鄧姓男越南籍移工酒後將自己反鎖在後陽臺，員警目擊該移工墜樓，隨即至1樓尋找該移工未果，經持續逐層尋找，在2樓遮雨棚處聽見微弱喊叫聲，始發現該移工掉落在該處、意識尚清楚。警方立即通知119救護人員到場協助，將該受傷移工送淡水馬偕醫院救治。

經檢視鄧姓男移工肋骨骨折、雙手臂有明顯擦挫傷尚無生命危險，經由通譯得知該移工為逃逸失聯移工，全案待該移工出院後，依規定移送專勤隊。