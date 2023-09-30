5年前2018年雅加達亞運會遺憾倒在男子拳擊75公斤級8強賽門前的鄒族勇士甘家葳，這次杭州亞運降級挑戰71公斤級賽事，今日以絕對優勢5比0擊敗馬來西亞選手阿茲米，不但順利闖進四強，更是繼1970年之後，相隔53年再次有男子拳擊選手奪得亞運獎牌。

甘家葳16強賽5比0輕鬆擊敗斯里蘭卡選手，今日8強賽面對馬來西亞選手阿茲米，第一回合就重拳揮擊中對手後腦杓，裁判讀秒，甘家葳以50比45拿下第一回合。

第二回合甘家葳左右擺拳，右手刺拳直入對手面門，加上鉤拳數次擊中對手，攻勢相當犀利，第二回依舊獲得裁判的青睞再次50比45獲勝。

決勝回合，大馬選手阿茲米試圖反擊，甘家葳則加強防守，然後左手突襲重拳得手，得到裁判開始讀秒，甘家葳以絕對優勢50比45、5比0輕鬆獲勝。

1970年曼谷亞運會，男子拳擊陳維仁在51公斤級拿到銅牌，此後台灣男子拳壇無人能站上亞運頒獎台上沒想到53年後來自鄒族的勇士甘家葳，也在51公斤級發光發亮，後繼有人，不但至少保牌，還有機會在4強賽擊敗土庫曼選手拜拉姆杜爾季，讓獎牌成色更加閃亮。