為了慶祝中秋節，不少台灣民眾都會與親朋好友相約烤肉。疾管署日前表示，上周因腹瀉就診的累積人數已超過15萬人，而中秋烤肉後依過去經驗會再上升，提醒民眾注意食材新鮮及衛生，不過有民眾講述自身經驗，質疑就算中秋過後的腹瀉就診人數上升，是否真的與烤肉有關。

據疾管署監測，近日腹瀉相關的門、急診單周就診人數，在3周前就超過13萬人，上周甚至達到15萬2320人次，比前幾年都還要高，疾管署發言人曾淑慧指出，根據過去經驗，中秋烤肉後相關就診人數還會出現一波上升，因此提醒民眾不論聚餐還是烤肉，都應確保食材新鮮度，注意將生、熟食分開處理等，並勤洗手注意衛生。

不過鄉民「motan」今（30）日在PTT八卦板自爆親身經歷，透露他在26日晚間開始發燒，期間有看了不同科的醫師都找不出問題，直到28日出現腸胃炎的症狀，29日有醫師開止瀉藥，到今天雖然燒退了，但仍有輕微的拉肚子症狀。

「motan」強調，全家只有他出現相關症狀，而他回憶後想起，24日時妻子準備將家中購買的洗選蛋給丟掉，但他不想浪費，所以拿了4顆來煮麵吃，接著就出現一連串的症狀，「我實在是無法不去懷疑，難道真的單純是因為烤肉嗎？需不需要去查看看這些案例有沒有吃到雞蛋啊？」

一篇文瞬間引起網友討論，不少人想起近日爆發的黑綠雞蛋事件，驚呼「你這言論很危險」、「有政府，好安心，會告人」、「你等等就會被抓走了，先放不自殺聲明」、「你煮麵有全程錄影嗎？不怕被查水表喔」、「怕！看來以後吃蛋到烙賽要全程錄影了」。