本次聯貸案由瑞穗銀行統籌主辦並擔任額度管理銀行，參貸銀行包括：兆豐銀行、台灣中小企業銀行、兆豐票券、上海商業銀行、安泰銀行、板信銀行、台北富邦銀行、台灣票券、高雄銀行及全國農業金庫。

日盛台駿集團今年以來已順利完成4件聯貸案，包含日盛台駿國際租賃由華南銀行統籌主辦新台幣50億元聯貸案、日盛全台通由台灣銀行統籌主辦新台幣15億元聯貸案、日盛國際融資及台駿國際融資由華南銀行主辦人民幣23.3億元聯貸案及本次聯貸案，集團總募集資金逾新台幣200億元。

日盛台駿國際租賃以車輛分期、企業融資租賃與長期租車為核心業務，自2022年12月完成合併後，公司規模與服務範圍擴大，不但企金業務快速成長，更加速推動綠能電廠融資與投資。日盛全台通小客車租賃為企業量身訂作各式長期車輛租賃需求；在大陸100％轉投資的日盛國際和台駿國際兩家融資租賃公司，則以直接租賃、回租業務等設備融資租賃業務為主。