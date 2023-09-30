侯友宜(右四)今天前往台灣首廟天壇參拜。(曹婷婷攝)

侯友宜(左三)批民進黨正事不做，負面的事做一堆。(曹婷婷攝)

國民黨總統參選人侯友宜今天下午到台南中西區首廟天壇參拜，批評民進黨「正面的事不做，負面的事做一堆」，他舉進口蛋為例，壞蛋過期還標國產，危害國人健康，民進黨很多事做不好，就讓侯友宜來做，讓他來顧台灣安全、顧清廉政府，讓政黨輪替，他是能展現清廉態度並讓國家安全度過的領導人。

侯友宜下午到天壇參拜，包括前台南市議員謝龍介、國民黨立委參選人與議員等人到場陪同，天壇副董事長代表廟方接待時表示，「人民最關心的是，不要有戰爭」，侯友宜隨後表示，今天向天公報告人生最重要一件事，就是保護大家平安順利，經濟生活可以繁榮，「不要跟隔壁有戰爭」。

他說，讓台灣安定和平和繁榮，是身為一個總統要承擔的責任，他過去3、40年在第一線保家衛國、守護人民安全，經歷這麼多槍戰死都不怕了，現在國家遇到這麼多事情，他是由國家栽培的囝仔，國家2300萬人面臨戰爭與和平的抉擇，他怎麼會不敢承擔？國家需要他承擔就要擔，這是他的責任與使命。

他也提到，最近接連出訪日本、美國，見到的政治人物、學者、專家等人士，大家都只問一句話，「你當總統，有辦法顧好台海安全嗎？」他說，自己當總統只要一個目標，就是讓台海安定、台灣安全、世界放心、人民安心。

侯友宜說，這不是一個口號，在這過程中，如何面對國際問題、兩岸問題，這些都是綁在一起的，為什麼國家在民進黨執政下，瀕臨衝突邊緣、引發戰爭危機，這次我們要思考的，國家跟領導人要思考的，我們希望年輕人進入職場而不是戰場，若讓民進黨繼續執政會不會產生更大衝突與危機呢？人民要好好思考，做出選擇。

他還提到自己是警察出身，非常不能忍受看到貪汙、不清廉政府，也看到很多在政府力量底下，去包庇或掩蓋是非不清的事情，這也是人民最不能接受的；他舉「巴氏量表」為例，說了這麼多年，衛福部、勞動部推來推去，鄉下老人健保補助、新藥健保投資8％研究癌症藥物等，這些都是他說了之後，民進黨才跟著他的腳步。

侯友宜也提到，民進黨太多正面的事不做，負面的事做一堆，包括進口蛋，太多壞蛋在裡頭，壞蛋過期了還標國產，不就是要害國人健康？還有辛苦的護理人員補助不公等，民進黨很多事情做不好，就讓他來做。

據了解，首廟天壇向來是民進黨總統參選人賴清德回到台南必定參拜的廟宇，今年農曆過年大年初七，賴清德回娘家首站就是到天壇發送過年紅包。