新竹市高峰路在本月25日已完成道路拓寬，成功緩解新竹市交通問題，引來無數市民大讚施政有感。（陳育賢攝）

新竹市高峰路塞車問題已困擾市民多時，市長高虹安上任後加速工程進度，在本月25日已完成道路拓寬，成功緩解新竹市交通問題，將5公尺路寬拓寬至7公尺，另也將路口纜線下地化並擴大行人停等空間、設置無障礙斜坡道及導盲磚等，引來無數市民大讚施政有感，並為高虹安加油打氣。

高峰路是通勤民眾進入新竹科學園區的重要道路，因部分路段路幅狹窄、道路容量不足，間接導致車流限制通行，造成尖峰時段車流回堵，常態性塞車讓民眾苦不堪言。

高峰路拓寬獲中央補助、投入逾2700萬元經費，今年經市府團隊努力趕工下，正式完工啟用，成功解決尖峰時段嚴重塞車的問題。

高虹安近日也在臉書粉專分享市政完工消息，民眾紛紛留言「市長加油！」給予鼓勵，也有不少民眾留言「感謝市長」等語表達感激之情，更有民眾貼出路況影片，表示「過去要塞15到20分鐘，拓寬後，上班完全不塞了。」從影片中直接看出道路拓寬後的交通狀況，可見市民為此建設留下極高滿意度。

高虹安同時於貼文中指出，過去工程規畫為拚快速開工，並未詳盡調查施工區域，導致工務單位開挖後，才發現地下管線複雜，包含台電、中華電信、自來水等管線，施工障礙都是不在原先規畫中所預想的。

高峰路段拓寬工程排除萬難，與各相關單位協調處理，高虹安也承諾，未來會繼續改善困擾新竹數十年的交通問題，實現「交通暢行」！

不少市民留言提到，「老實說，新竹市的道路，在今年真的有感受到，幾個熱區的路線，都重新把路鋪好了，一些公共設施也默默啟動整修。」

另，當地居民更是對原址保留「父與子」大樟樹的行為讚譽有加，為評估列管保護樟樹，一度導致工程延宕，評估後的作法打通交通瓶頸，也守護下一代永續發展的新竹市，讓城市的交通與環境都大幅提升。