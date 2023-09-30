韓國女星林智妍一身仙氣飄逸現身，氣場完全不輸楊冪。（Loewe提供／黃唯淯台北傳真）

女星郭雪芙以可愛俏皮的造型現身觀秀，也是受注目的亞洲女星之一。（Loewe提供／黃唯淯台北傳真）

Loewe 2024春夏大秀充滿一種「赤子之心」的童心感。（Loewe提供／黃唯淯台北傳真）

大秀中有不少套這種包裹性佳的大衣，視覺感與包覆性都很夠。（Loewe提供／黃唯淯台北傳真）

上衣充滿各種閃耀亮片般的設計，讓人過目難忘。（Loewe提供／黃唯淯台北傳真）

褲裝前的縫衣針讓人聯想到玩偶完成前的最後收針。（Loewe提供／黃唯淯台北傳真）

泰國男星Tawan Vihokratana露出精壯手臂，成為場上最受矚目的亞洲最帥。（Loewe提供／黃唯淯台北傳真）

Loewe日前官宣中國女星楊冪正式接手品牌大使，她也在品牌2024春夏秀場上現身，也引起中國自家媒體搶拍。而同樣熱門，因演出《黑暗榮耀》而廣受注目的林智妍，也以一身雪紡長裙搭配棕色Loewe Peeble水桶包，展現不輸楊冪的仙氣，而台灣女星郭雪芙則以典雅又充滿前衛感的2023秋冬服裝現身，也是大秀上極具注目度的仙氣指標人物之一。當然現場除了三美以外，泰國男星Tawan林陽也以無袖背心現身，露出精壯好身材，自然也引起一票媒體搶拍。

Loewe 2024春夏大秀選址法國文森城堡舉行，在充滿古蹟風格的軍事堡壘中舉辦大秀，似乎也暗示品牌創意總監Jonathan Anderson本人想「保護」的中心思想。官方新聞稿雖然沒提，但大部份作品都瀰漫著一股「童心」、「尚未長大」與「玩偶」的奇妙風格。在充滿各種成熟色彩如石灰色、砂白色、墨黑或駝棕色中，模特兒的服裝線條以等比例放大的形式展現。胸前、短褲前的縫衣針讓人聯想到縫紉玩偶的最後一筆收針設計；極高腰的褲裝線條讓人想起了小時偷穿父母褲裝的那種童年愉快回憶；上身綴滿亮片、或是即膝針織大衣但捨棄手部線條設計，暗喻了充滿幸福，一切均由父母照料、備受寵愛的孩提時代。整場春夏大秀讓我們回憶起，童年時那種無憂無慮的幸福感想，卻又讓人不得不期待下一次，Jonathan Anderson會為我們帶來什麼「飛躍式」的成長。

另外秀場也佈滿藝術家Lynda Benglis的巨型青銅雕塑，是戰後美國最重要的雕塑藝術家之一。乳膠、金粉、紙、石膏、青銅與水都是她擅長使用的素材，她同時也參與製作配襯服裝的飾品，也成為此次秀上的焦點之一。