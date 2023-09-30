印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）今天表示，加拿大對印度外交官存在著「暴力氣氛」和「恐嚇氛圍」。錫克教分離組織在加拿大的存在令新德里感到不滿。

路透社報導，蘇杰生今天晚間在華府告訴媒體記者：「因為有言論自由，所以威脅和恐嚇外交官，我認為這不可接受。」

印度和加拿大之間的關係近來變得緊張，主要是因為錫克教徒（Sikh）分離主義者持續在加拿大推動哈利斯坦運動，即要求從印度分離出一個獨立的錫克教國家─哈利斯坦國（Khalistan）。

加拿大外交部並未立即回應置評請求。

本月稍早，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）指控印度特務可能與今年6月錫克教分離主義領袖、被印度認定為「恐怖分子」的加拿大公民尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）遭謀殺有關。

新德里當局駁斥這項指控，認為這種說法十分荒謬。華府則呼籲印度與加拿大合作，進行案件調查。

2018年，杜魯道向印度保證，加拿大不會支持任何試圖在印度重啟分離主義運動的人士，但也一再表示，他尊重抗議者的言論自由和集會示威的權利。