新北市貢寮區台2線濱海公路海岸，今年8月初發現1具無名屍，身上已經沒有衣物周遭也沒有任何可以推斷其身分的物品，且遺體久泡海水，頭、臉與四肢浮腫，五官難以辨識，警方僅能以外觀生物特徵判斷，死者為50歲以上之男性，而死者指紋經緊急比對後仍未發現相符者，導致死者身分一直無法查明，案情也長期陷入膠著。

新北警近年，與法務部法醫研究所跨機關合作，運用大數據分析北台灣可能之失蹤人口，過濾遺體發現時間前一個月內可能之上百筆失蹤人口，先以年紀縮小範圍，最後依靠無檔存指紋資料進一步將可能對象縮小，發現7月底臺北市1位陳姓老先生離家後便未再返家，而陳老先生年紀、身高及失蹤時間皆與本案有高度關聯。

經通知陳男家屬兒子進行採樣，比對後發現2人間具有一親等血緣關係，終確認該無名遺體即為臺北市失蹤人口陳老先生，案件至此方撥雲見日水落石出。

而陳老先生失蹤後子女嘗試各種管道及方法尋找，但皆石沉大海杳無訊息未發現任何可能之蹤影，新北市警察局這次不但成功幫助家屬找回父親，近日更協助辦理認領遺體使「無名遺體」能順利回家。

「活要見人，死要見屍」，尋獲失蹤人是家屬最卑微的請求，順利落葉歸根更是往生者最後的心願。新北市警察局呼籲，家中如有親人失蹤未歸，若經一段時間仍未尋獲者，可以請求協助採樣DNA鑑驗比對。尋人過程中多一種協尋管道便多一次機會，期許身分不明人口均能早日找到一條回家的路。