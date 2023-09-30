AMD表示，相較上一代FPGA技術，Alveo UL3524帶來7倍的延遲提升，從而達到小於3奈秒的FPGA收發器延遲，加速交易執行。由客製化的16奈米Virtex UltraScale+FPGA提供動能，採用新穎的收發器架構，其具備硬化且最佳化的網路連接核心，以達到突破性效能。透過在量產平台上結合硬體靈活性與超低延遲網路，Alveo UL3524相較傳統FPGA替代方案更快實現設計收斂(design closure)與部署。

AMD產品行銷總監Hamid Salehi表示，在超低延遲交易中，1奈秒即可決定交易的盈虧。Alveo UL3524加速卡由AMD超低延遲FPGA收發器挹注效能，專為金融市場的金融科技客戶打造，以帶來可觀的競爭優勢。

Alveo UL3254加速卡採用64個超低延遲收發器、78萬個FPGA架構查閱資料表(LUT)以及1680個數位訊號處理(DSP)運算片，主要是在加速硬體中的客製化交易演算法，令交易商能夠根據不斷演進的策略和市場條件量身打造其設計。新產品採用Vivado設計套件的傳統FPGA流程支援，配套提供參考設計和效能基準，使FPGA設計人員能夠快速探索關鍵指標並根據規範開發客製化交易策略，並具備AMD領域專家的全球支援。

Alveo UL3524及專屬打造的FPGA技術使策略合作夥伴能夠為金融科技市場建構客製化解決方案和基礎架構。目前可供使用的合作夥伴解決方案包括Alpha Data、Exegy和Hypertec的產品。