梁恩碩／黃琮豪30日在杭州亞運網球混雙金牌戰，雖以6比2、3比6、4比10遭到印度波潘納／博薩萊逆轉擊敗，梁恩碩仍然笑納本屆亞運女雙、混雙兩面銀牌，完全不像全程帶傷奮戰模樣，「我這兩年狀態起伏很大，希望藉由雙銀重建信心帶回職業場上！」

面對這場混雙金牌戰，梁恩碩表示，就是第二盤幾個關鍵球的失誤發生，才讓他們整個氣勢往下掉，成為今天比賽最大勝負轉折點，「可是我們可以闖進混雙金牌戰超乎預期，尤其是我身上還有傷，這種感覺還不錯。」

至於跟黃琮豪首次搭檔就能闖進混雙金牌戰，梁恩碩說：「真的蠻意外，但我沒有想太多，一場一場打就對了，努力打出好的結果，這也證明我們默契很好，他在場上會掩護我很多部分，特別是在我有傷的情況下，把很多關鍵球扛了下來。」

黃琮豪則以「意外驚喜」形容這面混雙銀牌，畢竟他原本來到杭州不知道自己要打混雙，直到教練希望他可以跟梁恩碩一起努力拚混雙，「感謝恩碩，希望我們還有機會可以合作打球，今天印度對手發球角度很好，也將成為我努力學習的對象。」