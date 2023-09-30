神秘的北韓在這次杭州亞運大放異彩，今日舉重項目正式登場，沒想到首日就出現了新世界紀錄。來自於北韓的李盛金在女子49公斤級賽事，挺舉項目舉起124公斤、總合216公斤，雙破世界紀錄，勇奪此量級金牌；台灣選手林呈璟以總和181公斤第七名作收。

女子49公斤量級的抓舉、挺舉和總和三項世界紀錄原本都是大陸選手的囊中物，侯志慧在2021年亞錦賽以96公斤抓舉成績寫下世界紀錄，蔣惠花則在今年世錦賽以挺舉120公斤、總和215公斤雙破世界紀錄。

這次杭州亞運大陸派出世界紀錄保持人蔣惠花參賽，本來以為穩操勝券，沒想到北韓選手李盛金異軍突起，兩人從抓舉項目就開始互別苗頭，李盛金在抓舉只舉起92公斤，略遜於蔣惠花的94公斤，暫居第二。

比賽來到挺舉項目，蔣惠花保守的從111公斤開把，成功之後挑戰117公斤，李盛金則是從117公開開把，兩人都成功舉起117公斤。

蔣惠花第三次挑戰119公斤，成功之後刷新亞運紀錄，總和成績也來到213公斤。李盛金不慌不忙的在第二次試舉挑戰122公斤，只見她氣沉一喝，穩穩地將槓鈴扛到肩膀，然後雙腳站起將槓鈴高舉到頭頂上，成功創造世界紀錄，但李盛金並不以滿足，最後一次又成功舉起124公斤，總和成績216公斤，雙破世界紀錄。

台灣選手林呈璟抓舉80公斤，挑戰83公斤兩次失敗；挺舉101公斤成功，105公斤兩次皆失敗，留下總和181公斤成績。