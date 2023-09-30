2024大選倒數3個多月，外界關注藍白整合，民眾黨日前拋出「第三方民調推出在野最強人選，輸家退選」，引發討論。媒體人張禹宣認為，柯文哲不一定會選到底，但一定會為自己和民眾黨拿到關鍵的盤算，也就是用「內閣制」、「閣揆同意權」，讓民眾黨以國會關鍵少數換得最大CP值(性價比)；張也直言，若藍白繼續分裂，不只總統會輸，恐怕立委選情都會受影響，而國民黨還有縣市首長、地方民代，但民眾黨會泡沫化，這種責任柯文哲無法承受。

張禹宣今(30日)在政論節目《週末大爆卦》表示，柯文哲過去一直主張的論調是「堅決選到底」，但現在拋出「輸的就退」，為甚麼大家都沒有想到，柯文哲有做好自己是輸家的心理打算？柯、侯在民調有輸有贏，但柯文哲輸的次數也不算太少。且柯過去還說「要我退選不是不可以，但要有理由」，現在拋出的理由就是國民黨民調勝出，柯文哲全身而退，雖不叫藍白「合」，但也是白營說的和平的「和」。

張禹宣表示，民眾黨的重點是在2024年執政能扮演甚麼關鍵腳色，柯文哲也拋出「內閣制」作為解方，也就是民眾黨提出的「閣揆同意權」，若以聯合報民調來看立委席次，國民黨雖是最大黨，但民眾黨是關鍵少數，能在閣揆同意權的制度下發揮影響力，能阻止外界不喜歡、不會做事的人選，甚至推出民眾黨支持的閣揆。以國民黨執政為前提，藍、白國會席次若加起來實質過半，民眾黨就能達成總統歸總統，但行政院到立法院都可以用最小力量換博取最大CP值。

張禹宣強調，他個人認為柯文哲不會選到底，但柯一定會在政治舞台上，拿到不會讓民眾黨就此滅亡的關鍵盤算，在此前提下柯文哲一定不會任憑藍白繼續分裂，若繼續分裂，最終造成的衝擊，不只是讓綠營拿下總統，甚至立委選情都會受傷，全盤皆失，這個責任轉嫁柯文哲無法承擔，而國民黨就算輸了，還是有縣市首長、區域立委和縣市議員的優勢，但民眾黨會被邊緣化、泡沫化。