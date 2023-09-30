▲來自台中豐原的城隍廟因歷史淵源，擁有全台最獨特的日式城隍神轎，相當吸睛。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲基隆30日舉辦舉辦「2023雞籠城隍文化祭」，現場有廟方特別設計了Q版的七爺八爺，由小朋友裝扮，模樣相當可愛。（徐佑昇攝）

▲城隍祭現場的八家將們身上掛滿了鹹光餅，象徵帶來平安。（徐佑昇攝）

▲許多民眾一同到場參加城隍祭繞境，相當熱鬧。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

2023雞籠城隍文化祭暨護國城隍206年安座大典，30日午間於市區展開城隍文化祭重頭戲「日巡」繞境，護國城隍爺、城隍夫人與護衛將腳出巡，招福避禍守護地方，並備妥4000個鹹光餅沿途分送民眾吃了保平安，基隆市副市長邱佩琳親自扶轎起走，祈願城隍爺護佑市民都平安順利。其中來自豐原的城隍廟擁有全台唯一的日式神轎，相當特別。

鷄籠城隍文化祭日巡 全台唯一「日式」城隍神轎好特別

邱佩琳表示，雞籠城隍文化祭匯集各界的努力，把精采文化底蘊結合經典風味美食進行推廣，讓大家看到基隆的美好，感謝各地城隍廟宇參與這項宗教盛典，期藉護國城隍爺日巡，祈願天佑國家，基隆市民都平安順利。

2023雞籠城隍文化祭，連結孝三路周邊店家，推廣經典風味美食，繼國曆9月28日晚間夜巡訪查，今日進行日巡，起駕出發前先在海洋廣場安排小朋友扮護衛將腳、Q版七爺八爺現身與精彩武術表演，博得滿堂彩。

而其中來自豐原城隍廟一同日巡的隊伍相當特別，因當初歷史淵源的緣故，擁有全台唯一的日式城隍神轎，廟方工作人員也特別穿上日式的慶典服裝扛轎，相當獨特吸睛。

本次日巡活動有來自全國各地的城隍廟齊聚一堂，包含松山霞海城隍廟、台灣省城隍廟、南投草屯惠德宮城隍爺等廟宇共襄盛舉，場面十分熱絡，期盼市民都能闔家平安。