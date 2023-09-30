中國一名網友日前前往廣西柳州市當地餐廳用餐，結果在一道肉骨湯中的肉塊上，發現了罕見的鋼釘物體。雖然店家第一時間就免去了湯品的費用，但是網友將過程發佈到網路上後，就有不少眼尖的網友注意到，所謂的鋼釘，其實是人類骨科手術專用的鈦釘，根本不會用在動物身上。

一名網友日前在抖音發布照片，從照片中可以看到，一塊帶骨的肉塊上，上面竟然有出現像是鋼釘的物體。照片在網路上曝光後，隨即引起骨科專業網友的注意，就有網友直言，這是價值數千人民幣的鈦釘，主要是用在骨科手術植入固定用。也有網友解釋，這如果真的是鈦釘，價值幾乎追上半頭牛，一般飼主不會花費人民幣上萬元幫動物作鈦釘手術的。

也有網友表示，之所以能確定是鈦釘，因為一般建材所使用的螺絲釘大多為一字型或十字型，而圖中的釘子施力槽卻是四邊形，這主要是設計用來避免手術時失誤防滑。也有網友留言表示，仔細檢查一下釘子上是不是有編號「別XX的是同類的肉」。

整起消息曝光後，引起不少網友的關注與討論，但截至目前為止，店家與相關單位並未做出任何說明。

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