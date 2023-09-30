媽媽在月初過世，「4族混血」的中華隊拳擊好手「阿甘」甘家葳將悲傷化為力量，30日在杭州亞運拳擊男子71公斤級8強賽，以5比0擊敗馬來西亞選手阿茲米，挺進4強，也終結男子拳擊53年的亞運獎牌荒，下一戰不僅要拚獎牌成色升級，還要為巴黎奧運門票而戰，「我相信她在天上也有看到。」

25歲的甘家葳上屆雅加達亞運以第5名作收，這次再戰杭州，首戰32強先以4比1擊敗吉爾吉斯選手，16強則是5比0輕鬆擊敗斯里蘭卡選手，今天8強賽展現絕對優勢，幾次重拳打的對手招架不住，裁判2度讀秒，最後成為勝利的那一方。

這次亞運籤表出爐後，甘家葳評估是「頭過身就過」，果然他在首輪勝出後，接下來2戰都以較大優勢晉級，「今天這個對手我是滿有信心的，雖然沒打過但有看過他的影片，很有信心可以抓到他的節奏跟打法。」

甘家葳透露，教練劉宗泰有提醒要注意阿茲米的腳步移動跟抓好距離，「因為我技術比他好，所以速度要更快，跟好節奏後我打得就會比較順。」儘管已確定終結男子亞運53年來的獎牌荒，甘家葳還有更重要任務要拚，「還有很多不足的地方，要更注意我的缺點，很榮幸能為男子拳擊爭一面牌，希望能更往上，全力以赴。」

今天場邊有觀眾喊著「台灣鄒族加油！」為甘家葳應援，「我有聽到，覺得備感榮幸。」不過他笑說，自己其實是「混血兒」，「我其實是鄒族、布農、阿美、卑南，爸爸是鄒族，媽媽是阿美、卑南、布農族，因為外婆是阿美、卑南，外公是布農族。」