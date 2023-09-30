嘉義市政府2021年開始推動青年創業獎勵補助計畫，今年邁入第3年，累積超過200分申請案，成功輔導出33組優秀創業團隊，為展現青創成果，市府與秀泰生活嘉義店合作，開為期14天的全新企畫「來嘉串門子，一起SHOWTIME」，除營造故事牆一次看完33組團隊創業故事，也結合市集、工作坊，讓民眾感受青年的創業熱能。

嘉義市長黃敏惠說，3年疫情改變世界的腳步，為鼓勵青年勇敢實踐理想，市府在議會支持下，提出青創補助計畫，如今已邁入第3年，從第1年9家、第2年11家到今年13家，每一年都有每一年很精彩的故事，今年的成果展，建設處特別在秀泰嘉義店設看板牆，民眾可一次看遍33組青年團隊的創業故事，每一家都很精彩，更有許多突破。

黃敏惠強調，為協助年輕朋友在創業過程不斷提升，強化堅持的動力，市府導入各種輔導機制，包括請業師上課、跟銀行合作等，在過程中協助降低青年創業的風險，並在每個活動鋪陳創業可能出現的挑戰，尤其數位化和工料上漲都帶來挑戰，盼嘉義市的產業嘉義隊能共同合作，也呼籲大家多支持年輕人創業。

市府建設處處長田長沛表示，活動推出期間限定的「青創旅人In Chiayi」心理測驗小遊戲，民眾可以測試自己的創業DNA，現場參與者還可以參加打卡活動拿限定好禮。

田長沛說，嘉義市是青年創業最給力的城市，如果條件符合，每案最高補助90萬元，重申市府致力於打造繁榮的創業環境，有致力創業的青年團隊們，歡迎選擇嘉義市，另9月30日中秋節連續假期的周末兩天，更舉辦「青春玩嘉市集．職人工作坊」快閃活動，歡迎民眾前來體驗，發掘自己的創業基因。

建設處表示，今年獲補助團隊各具特色，像是「煙拉麵けむり」將嘉義的老建築改造成經典日本拉麵店風格，讓顧客秒到日本；台灣智慧刀把股分有限公司致力於開發AI即時監控智慧刀把，以減少工業耗材的使用，並與台灣精材和捷安特等公司合作，共推動技術發展；里響股分有限公司致力於推廣阿里山咖啡，透過伴手禮傳遞咖啡文化，2023年還榮獲德國紅點包裝設計獎等多項國際大獎的高度肯定。

秀泰生活嘉義店表示，在地青年事業發展一直是個重點議題，這次的合作是一個嶄新的起點，期望透過這次串連與嘉義市的青創團隊產生全新的激盪！共同為嘉義市的未來添磚加瓦，打造一個充滿活力和創意的未來之城。