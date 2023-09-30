中華女足今天在杭州亞運8強對決烏茲別克，上半場攻勢占優卻沒進球，下半場反先丟球陷入苦戰。不過木蘭女將展現韌性，李綉琴雖然罰丟12碼球，蘇育萱仍在第86分鐘左腳射門破網，讓中華隊以1比1追平烏茲別克。可惜延長賽中華隊遭對手快攻破門，最終以1比2首次在國際賽不敵烏茲別克，無緣4強。

中華隊力拚連兩屆亞運殺入4強，上半場攻勢優於烏茲別克，第15分鐘右翼丁旗突入禁區左腳射門被擋出底線，角球被清出後藍昱絜遠射被沒收，上半場雙方戰成0比0 。

換邊再戰烏茲別克加強攻勢，第52分鐘阿布莉雅姬莫娃左路吊中，哈比布拉耶娃搶前點頭槌甩進遠角，烏隊首次射正就攻破中華隊大門。落後的中華隊努力反攻，但邊路吊中對人高馬大的烏隊威脅不大，直到第80分鐘替補左翼林欣卉在禁區邊緣被希克瑪托娃絆倒，香港籍裁判羅碧芝吹判12碼極刑，可惜李綉琴踢向左下角卻偏出門柱，錯過追平佳績。

中華隊沒有氣餒，第86分鐘右後衛吳愷晴下底吊中被清出，蘇育萱在罰球點右側拿球左腳射門破網，以個人本屆亞運第2顆進球扳平比數。中華隊追平後差點在正規90分鐘絕殺，可惜丁家英、蘇育萱的射門都堪堪偏出，連兩屆亞運8強賽都與對手打入延長。

第101分鐘烏茲別克發動快攻，卡拉奇克在中華隊兩人防守下，仍突入右側禁區下底橫傳，助攻佐伊羅娃在球門區跟進推射破門。中華隊此役二度落後，卻沒能再次扳平，門神蔡明容雖在延長賽補時階段擋住對手單刀射門，但中華隊威脅攻勢有限，小將李翊汶最終在禁區外遠射高出，結束中華女足這趟杭州之旅。