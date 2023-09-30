澳洲南部一座雞舍最近頻頻遭到不明生物入侵，造成雞隻損失，主人不堪其擾，於是設下陷阱，結果竟然逮到他從未看過的生物：長著一張老鼠般的呆萌小臉、全身布滿斑點，尖嘴獠牙的小動物，移交專家鑑定後，確認是在南澳洲消失超過130年的斑尾虎鼬（tiger quoll），令當地保育人士直呼「簡直是一生難得的遭遇」。
據澳洲廣播公司、《衛報》報導，自從1880年代以來，斑尾虎鼬從未在南澳洲出現，即使其他地區有少量族群，仍被認為已在南澳洲絕跡，因此這次現蹤讓專家和民眾都大感震驚。
雞舍主人蔡先生（Pao Ling Tsai）對於這個發現相當開心，「我原本以為兇手是貓，沒想到卻是瀕臨絕種動物。」當地巡守員表示，由於棲息地喪失、敵不過貓和狐狸等動物競爭，斑尾虎鼬面臨存亡危機，被列入瀕危名單，估計野外只剩下大約1萬4千隻左右，主要存活於昆士蘭州東南部。
專家目前仍無法確定這隻斑尾虎鼬來自何處，或是否有其他同伴，在收集一些毛髮作為DNA樣本後，便將牠野放回大自然。公開資料顯示，斑尾虎鼬是澳洲特有袋鼬中體型最大的一種，也是世界上現有體型最長的肉食性有袋動物，雄性平均身長可達0.93公尺，雌性則為0.81公尺左右。
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