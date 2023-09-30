KIRE日前赴新加坡演出。（H.A.L.O. Music提供）

凱爾（KIRE）日前首次與《大嘻哈時代2》Gummy B、wannasleep、「問題總部」等人一同代表台灣赴新加坡，首登東南亞大型音樂節「Music Matters Live 2023」演出，他開心大喊：「真的是我30歲收到最好的禮物！」擁有精實6塊肌的他吸引當地女粉絲「直球對決」，相約飯店聊天。

求好心切的KIRE還自費打理自己的妝髮及造型，為此倒貼3個月的生活費，只為了在台上能完美演出，他笑說：「雖然演出費不夠支付其他額外開銷，但能把這趟圓夢之旅完成並做到最好，這才是最重要的，很感謝支持我的廠商朋友們贊助我一些這次的新加坡演出。」

此趟音樂節堪稱近期東南亞最大音樂盛會，能代表台灣與各國的音樂人同台尬音樂並藉此增廣眼界，對KIRE來說別具意義，能成為音樂圈「台灣之光」，是他在音樂路上的一大里程碑，KIRE開心表示：「讓自己的音樂能被更多人聽見，這是我的夢想！而且到了現場感受到世界各地歌手展現極富生命力音樂演出，身在其中真的超熱血，也砥礪我要更加努力！」

有趣的是，此次演出充分感受到海外粉絲的熱情，聊天時他發現有位女粉絲的眼神一直關注自己，而且還跟著他到下個聚會地點，結束後還直接問他要不要去她的飯店吃宵夜，面對突如其來的邀約讓他採取迴避模式笑而不答，「當下覺得怪怪的，而且我都會盡量避免與粉絲在表演以外的場合接觸，我希望對粉絲都是公平的，不能偏袒任何一方」。