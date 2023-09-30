李杏希望女性身體話語權可以掌握在自己手裡。（伊林提供）

39歲的金鐘女配角李杏在今年5、6月進行凍卵，經歷近2個月療程，取了2次卵，一次手術費用包含吃藥、打針，大約10幾萬。許多女星選擇凍卵都是「買保險」的概念，希望未來生子不要受到年齡、生理條件的限制，但她很篤定不想要小孩，仍選擇凍卵的主因很叛逆，她認為女生對身體掌控權比較少，她希望想不想、能不能生小孩都是自己的選擇，猶如一場女權運動的實踐。

她提到，「我的出發點是如果我確定不生小孩，不是因為我年紀大了生不出來，而是我不想生；就算我凍卵、但我也可以不要生，這都是我的選擇，想把話語權握在自己手裡。」成長在單親家庭的李杏，從小看媽媽辛苦養小孩，只能拼命工作賺錢，沒有自己的時間和人生，「其實生小孩對女生的犧牲還是比較大，這點我滿受到我媽的影響，她也沒有給壓力，她說你們還沒準備好就不要生，她不需要孫子。」

另一方面她很難想像得承擔孩子的人生，尤其大環境條件不好、教育也很困難，她擔心沒把孩子教好，未來另一半對生子的看法，也是她的擇偶條件之一，「因為孩子的生命是我給的，不管長多大我都要負責，我知道養小孩一定也有許多美好的時光，但現在光想要承受那個壓力就卻步，養自己就很辛苦了。」

在2個月的療程中，李杏彷彿真的經歷了懷孕過程，情緒大起大落，獨處時多愁善感，「真的很容易哭，跟朋友聚會聊天，聽朋友分享傷心事，對方早已不難過，反而是我傷心哭了，超像神經病。」這過程對她而言有如參演一個角色，當她陷入情緒化時，另一個自己又會抽離，以第三者的角度觀看這一切，「畢竟我沒有真的生過小孩，抽離的那一面就可以記得這個感覺。」

她也在IG大方分享打排卵針的身形變化，腹部、肚子腫了一圈，「胖在要裝小孩那一塊，體重沒有太大變化，我四肢還是纖細，但看到肚子很焦慮。」醫生衛教時有提到，等到取完卵下次的生理期報到後，肚子就會消掉，果然療程結束後身體、情緒都恢復到原有的狀態。

她驚喜地說：「這真的很離奇，很像10個月懷胎過程濃縮在3個禮拜一次體驗，後來又像沒事一樣。」李杏年底即將和温昇豪合作新戲，她參演的音樂劇《徽因》將在11月4、5日於高雄衛武營演出。