但綜合外媒報導，外界認為就算蘭伯特上任，也不代表拜登政府對中國基調會有大幅調整。蘭伯特被視為中國與東亞區域的專家，曾兩次在美國駐中國大使館任職。

美國國務院在去年重整對中國的相關部門，蘭伯特將是對中國與亞太政策主要官員，他將向亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）匯報。中國外交部副部長孫衛東9月27日剛在華盛頓與助理國務卿康達進行中美亞太事務磋商，相關消息指出，中國外長王毅可能在10月訪華盛頓，籌備11月可能舉辦的習拜會。