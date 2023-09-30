「秋夯祭－原民就是Chill」活動由布農族八部合音等表演開場，為明年將試營運的「原之驛」暖身。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣府原民局30日在南投豬樂園文化園區舉行「秋夯祭－原民就是Chill」活動，布農族八部合音表演開場，現場有飛鼠市集、布虎射箭等體驗課程，為明年將試營運的「原之驛」暖身。南投縣副縣長王瑞德表示，原之驛將成為行銷原住民文化、產業及觀光的據點。

「秋夯祭－原民就是Chill」活動由布農族八部合音等表演開場，南投縣副縣長王瑞德、原民局長史強、仁愛鄉長江子信、信義鄉長全志堅、名間鄉長陳翰立及多名南投縣議員都出席活動，與民眾同樂，由於活動會場緊鄰名間親子共融公園，現場飛鼠市集有體驗射箭、玩泡泡的攤位，吸引家長帶孩子來參加。

王瑞德表示，縣府在在南投豬樂園文化園區設置「原之驛」，打造兼具觀光休閒、原民文化特色的休閒廣場，預計2024年完工試營運，屆時提供遊客原鄉旅遊資訊、文化體驗及農特產販售，加上地點緊鄰名間鄉親子共融公園，再和鄰近受天宮、松嶺之星等景點連結，將成為新興據點。

史強指出，「秋夯祭－原民就是Chill」活動，除了精彩表演、逛市集，晚上還有烤肉活動，現場提供限量炒飯、炒麵、職人烤豬及各式飲料湯品。遊客在原之驛、飛鼠市集粉絲專頁打卡按讚，可獲得面額100元的限量飛鼠券，可在市集消費、玩樂，還有機會抽中價值超過4000元的家庭豪華烤肉組合參加秋夯祭，享受假日親子時間，也明年將試營運的「原之驛」暖身。

遊客指出，去年他們在南開科技大學參加過「秋夯祭」活動，覺得相當熱鬧、好玩，今年早已在「原之驛秋夯祭」網站鄧夠家庭豪華套餐，有美國頂級牛雪花、台灣CAS豬梅花、級日本A5和牛、台灣紐澳良無骨雞腿排、宜蘭櫻桃鴨肉串等食材，最還念的是想品嚐職人的烤大豬，一定要眼明手快才能成功搶食。