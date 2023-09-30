上屆雅加達亞運奪銅，這次再戰杭州出發前希望能將獎牌成色升級，可惜事與願違，黃筱雯在拳擊女子54公斤級8強賽，以0比5不敵地主大陸選手常園，無緣站上頒獎台，賽後她難掩失望落淚，經過混合採訪區時也不發一語，沒有接受採訪就回去選手休息室。

黃筱雯5年前亞運在女子57公斤級奪銅，接下來在東京奧運再打下51公斤級銅牌，這次出發前還帶著旅美棒球好手張育成的祝福來到杭州，16強以5比0擊敗蒙古選手恩赫札爾嘎勒・蒙貢采采格。

今天8強賽碰上上屆在雅加達亞運奪金的常園，黃筱雯沒能打出優勢，3回合結束後最終敗北，止步8強，也讓她淚灑擂台，留下失望、不甘的眼淚。

教練劉宗泰認為，黃筱雯今天的節奏被對手帶著走，也比較不主動積極出擊，在分數落後後亂了節奏，對方也掌握得很好，「過去台灣的選手都沒有打贏過這類型的選手，一上去整個氣勢、信心都差對手一些，未來要繼續努力，希望接下來在巴黎奧運能把對方撂倒。」