陳秀美30日推出首支單曲〈檸檬花〉，出身南投的她，是不折不扣天生麗質的美魔女，尤其一雙招牌梨窩，為她博得「甜心女王」的封號；本身是南投頭牌教唱老師的陳秀美，除了夫家在集集是望族，她以夫為貴、輔佐先生事業更上層樓，還身兼扶輪社歌唱指導老師，國際獅子會講師團講師及內閣，更是各社團爭相邀請的國際禮儀美姿講師。
此外，陳秀美也代理保養品品牌，以自身呵護肌膚的經驗，成功打出名號，一代言就是20年，年年創下8位數的營業額，可說是不折不扣女強人，但陳秀美懷有歌唱夢，小姐時就是知名平面模特，遇上愛情的滋潤而引退相夫教子，但她始終未曾放棄歌唱夢，走上歌唱教學之路，如今事業風生水起的她，勇於追夢的她，三十年磨一劍，成為一枚閃亮美魔女歌后，音圓唱片可說是台語天后宮。而陳秀美〈檸檬花〉也被三立電視台相中，甫出道就一躍成八點檔《天道》的片尾金曲，歌唱之路起步順遂。
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