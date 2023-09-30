杭州亞運電子競技賽事，「絕地求生M」（比賽正式名稱為「和平菁英亞運版本」）八強賽今(30)日開打，中華隊在A組與韓國、日本、尼泊爾較勁，最終由韓國分組第一名、中華隊分組第二名成功晉級；B組則由大陸隊、印尼隊分別以第一、第二名晉級。四強決賽將於明晚19時開打，中華隊有望再拚下一面獎牌。

「絕地求生M亞運版」今日八強賽事，A組由中華隊對上韓國、日本、尼泊爾，積分賽中韓國隊保持領先，中華隊與日本、尼泊爾陷入拉鋸戰。最終由韓國隊以總用時00:50:37.151拿下分組第一，中華隊以00:52:19.393，拿下分組第二，晉級4強決賽。

八強賽B組，由大陸隊以總用時00:50:16.760，獲得分組第一，印尼隊以00:52:21.344，獲得分組第2，晉級決賽。另兩隊泰國、香港止步八強。

「絕地求生M亞運版」4強總決賽，將於明晚19時進行比賽，大陸、韓國、中華隊、印尼4個隊伍，將決定最終的牌位順序。