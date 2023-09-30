國際級青年古箏大師黃偉傑現場演奏，舉辦「箏情恩典」音樂會，古箏天籟與薪傳館的寧靜融為一體。（周麗蘭攝）

虎尾鎮持法媽祖宮是雲林唯一不燒金紙的媽祖廟，也是一座融合宗教和藝術的獨特廟宇，廟方3年前再打造集木雕、彩繪、壁畫於一身的「薪傳館」作為藝文展演空間，使優美的宗教藝術文化代代相傳，今（30日）揭綵啟用。

持法媽祖宮是由信眾出錢出力建造，建築十分典雅，處處皆是藝術，除了莊嚴的主殿，還有心靈館、梳妝樓、清蒼閣、財神殿等，石雕媽祖園區小橋流水，古意盎然，非媽祖信仰者也可造訪。

廟方最近再打造「薪傳館」，樓窗以百年榆木為材料，壁畫諸如仙女飛雲、琴棋書畫都出於名師之手，10公尺長、高3公尺半的八仙壁畫更是彩繪大師劉家正親手繪製。

廟方表示，持法媽祖宮的精神是「作對的事」，建築結合宗教、文化、藝術，保存傳統文化之美，提升精神信仰行為。歷時3年打造的「薪傳館」將作為藝文展演空間，使優美的宗教藝術文化代代相傳。

今（30日）揭綵啟用典禮後，邀請國際級青年古箏大師黃偉傑現場演奏，舉辦「箏情恩典」音樂會，古箏天籟與薪傳館的寧靜融為一體。

縣長張麗善受邀揭綵表示，持法媽祖宮建立29年來，在蘇主委的帶領下成為一個美侖美奐、可淨化身心靈的與提升的場域，走進持法媽祖宮就向走入美術館，除了彰顯宗教文化也結合藝文團體，她感受到的就是一座「藝術殿堂」。