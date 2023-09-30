台灣圍棋好手許皓鋐日前在杭州亞運連擊敗世界排名前3的高手奪金，不只引起圍棋迷議論，還有民眾發現20年前出版的知名漫畫《棋魂》（舊譯棋靈王）中，塔矢名人曾說台灣出現了一位非常有才能的孩子，頓時引起網友討論。

臉書「Comic 名作復活」昨（29）日在臉書發文，除了恭喜許皓鋐在亞運奪金外，還貼出漫畫《棋魂》完全版第20集140頁的內容，只見漫畫中的塔矢名人張口說「我在深圳聽說，台灣有一個非常有才能的孩子，所以我想早點去台灣看看」。

塔矢名人的「神預言」讓網友頓時驚呼「時間差不多欸」、「預言實現了」、「神乎其技」、「真懷念棋靈王」、「根本神作」、「心裡的悸動久久不止，看一次感動一次」。

不過也有內行網友們認真考古後解釋，該集漫畫是在2003年出版的，但許皓鋐當時才2歲，且許4歲才開始學棋，因此那位孩子一定不是許，並紛紛猜測說「應該是周俊勳」、「是張栩吧，2009年拿到日本五大頭銜」、「2003年張栩已經陸續奪得本因坊、王座、名人等頭銜，應該不是指張栩，比較可能是謝依旻」。