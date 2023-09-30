美國信用評級機構標準普爾（S&P）於本週五（29）上修了土耳其的信用評級至B級，並將對土耳其的展望從「負面」調整為「穩定」。該機構表示，「穩定」的展望反映了土耳其在央行升息後，該國的信用風險也恢復到「平衡」狀態，已經可以實行正統的貨幣政策。標準普爾認為，這是因為土國央行升息政策以及「去美元化」（De-Dollarization）的成果。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）30日報導，全球評級機構在1份聲明中表示：「（該國）為使經濟通脹降低並實現「去美元化」，土耳其央行自6月以來已將關鍵的每週回購利率上調了21.5個百分點，達到30%。為了抵消國內財政惡化，財政部引入了間接稅收。」

標準普爾認為：「如果（土耳其）在2026年之前沒有出現再次的政治不確定性，新政府團隊可以實現土耳其經濟從原本的外債導向轉向更平衡的外部和財政帳戶，以及更可接受的通膨水平。這樣的調整，無論是政治上還是經濟上，都是平衡的。」

該機構表示，如果「貨幣和金融部門政策的有效性和獨立性得到改善，而土耳其的收支平衡狀況得到加強，特別是中央銀行的凈外幣儲備」，它可能會將土耳其的展望調整為積極。

該機構還預測土耳其的GDP增長將放緩至3.5%，然後在2024年進一步下降至2.3%。