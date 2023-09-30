番茄是很多人都喜愛的水果，不僅美味還能為身體帶來許多正面影響。對此，竹北橙蒔美學牙醫診院長黃文龍指出，番茄能維護口腔健康，其中的維生素A可促使口水分泌，幫助預防蛀牙和黏膜發炎。除此，他還提到，番茄有預防多種癌症、減緩便秘及延緩攝護腺肥大等作用，可說好處多多。

黃文龍在臉書專頁「黃文龍醫師 橙蒔美學牙醫院長 竹北矯正推薦 陶瓷貼片 全瓷冠 美白」發文表示，除了刷牙和使用牙線外，吃對食物也能保持口腔健康，並推薦番茄就是對口腔與身體很好的一種食物，能促進口水分泌，幫助預防蛀牙。並盤點下列4大好處：

1、幫助黏膜健康：番茄有多種礦物質和維生素，其中的維生素A可促使口水分泌，幫助預防蛀牙和黏膜發炎。

2、攝護腺健康：許多年長男性都會遇到攝護腺肥大問題，像是頻尿，上不乾淨的情況。而番茄中的茄紅素能清除自由基，有助延緩攝護腺肥大，且煮熟後吸收效果更好。

3、預防癌症：根據台灣癌症基金會指出，番茄能預防攝護腺癌、胃癌、腸癌、卵巢癌、子宮頸癌及乳癌等，多吃番茄平均罹癌率可降低4成。

4、幫助排便：番茄富含膳食纖維，能幫助排便、減緩便秘，讓上廁所更順暢。

泌尿科醫師戴定恩指出，想要提高人體對茄紅素的吸收率，除了要挑選成熟的紅番茄外，也可以打成番茄汁飲用；與油脂食物如橄欖油、堅果、肉品一起食用；或者煮熟來吃，能從不易吸收的反式茄紅素轉換為容易吸收的順式茄紅素。

營養師劉怡里補充，食用紅色食物能預防攝護腺癌，根據文獻建議，一周至少要食用紅色食物大於兩次。她解釋，一次稱為一份，大約就是一飯碗的量，也就是一周要吃到至少兩飯碗的份量。