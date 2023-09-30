日本政府正協調最快10月12日召開宗教法人審議會，針對請求法院解散「世界和平統一家庭聯合會」（簡稱統一教）進行諮詢。日本政府將基於審議會意見，盡速向法院提出解散請求。

統一教跟日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡有關，犯嫌供稱因母親大量捐款給統一教導致破產，因此對統一教心生恨意，最後鎖定安倍行凶。

日本社會之後掀起一股跟統一教有關的討論，不少政治人物急於撇清跟統一教的關係，也讓因父母沉迷統一教受害的第二代出面呼籲。日本國會2022年底火速通過用來救濟統一教被害者及規範惡質捐款的新法。

日本「讀賣新聞」報導，宗教法人審議會是日本政府文部科學省的諮詢機構。文部科學省從2022年11月以來，總計已基於宗教法人法對統一教行使7次質詢權，針對組織運作、收支及捐款等總計逾600個項目要求報告。

不過，統一教方面基於「信仰自由」等理由拒絕做出適當回答，讓文部科學省就將對統一教祭出行政罰通知東京地方法院。

日本宗教法人法規定，若被認為出現明顯違反法令且嚴重損害公共利益的行為等情況，法院可發布解散命令。

有關請求法院發布解散命令，日本首相岸田文雄說，為達成結論將進行最後努力；日本政府正就確認提出請求3要件「組織性、惡質性、持續性」的確切證據等進行最終作業。

富士新聞網報導，如果法院屆時發布解散命令的話，將是日本繼地下鐵沙林毒氣案的奧姆真理教，及涉及「靈感商法」事件的「明覺寺」後第3例。

「靈感商法」指的是假藉通靈或超自然力量等煽動信徒心理不安，然後以高於常理的價格售予印章、佛珠等商品謊稱可「消災解厄」，或是以不當手法索要高額金錢等的推銷手法。最具代表性的團體就是統一教。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府如果屆時向東京地方法院提出解散命令請求後，地院將在聽取文部科學省及統一教雙方意見後，再做出是否發布解散命令的判斷。

解散命令最終確定後，雖然統一教不會因此被禁止從事宗教活動，但將喪失宗教法人資格，也無法享受不被課徵固定資產稅等的優惠措施。

統一教方面駁斥日本政府主張，表示他們的活動並沒有組織性、惡質性及持續性，不符合被請求解散命令的條件。