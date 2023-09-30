楊姓男子因欠債，竟向好友稱協助代辦保時捷718保險，得到好友雙證件、印章後，在網路兜售其車輛，並以253萬元出售，遭桃園地院依偽造文書判處有期徒刑4月，緩刑5年。（賴佑維攝）

楊姓男子因欠債，竟向好友稱協助代辦保時捷718保險，得到好友雙證件、印章後，在網路兜售其車輛，並以253萬元出售。新車主發現車輛是事故車，找上原車主理論。原車主才發現車輛竟被轉售，桃園地院依偽造文書判除有期徒刑4月，緩刑5年。

桃園地檢署調查，楊姓男子明知道保時捷718、1輛電動機車是朋友所有，去年6月在臉書刊登販售2018年保時捷718貼文，不知情買家聯繫後，楊男稱車輛絕非事故車，買家不疑有他，約定以253萬元買下。

楊男向保時捷車主朋友稱其車輛保險到期，要來雙證件、印章，佯裝要為其代辦保險，卻是到桃園監理站過戶，監理站人員誤以為是朋友同意，便協助過戶。但新車主檢查車輛後，發現曾中度修復，屬於事故車。楊男也以同樣手法，將電動機車過到自己名下。

新車主為此找上原車主，原車主才發現車輛已經被過戶，氣得向警方報案。桃園地院審理，發現保時捷曾在2021年在高速公路上打滑撞上分隔島，安全氣囊也爆開。楊男隱藏事實，此外售車也沒經過車主同意。

法院考量審酌楊男因自身欠債，竟盜用友人印章、證件，並偽造車輛異動登記書，法紀觀念實屬淡薄，並漠視他人財產的權益，不過楊男犯後坦承犯行，考量楊男已經和2人和解，依行使偽造私文書罪，處有期徒刑4月，緩刑5年，可上訴。