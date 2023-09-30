台灣民眾黨主席暨總統參選人柯文哲將在10月1日前往美國，進行5天旋風式參訪，為在今年4月訪美後第二度訪美。此行將前往矽谷了解美國高科技產業發展動態、赴全球知名智庫胡佛研究所拜會、參訪美國知名教育科技公司「Coursera」，並親自參加南加州選哲之友會成立大會，盼汲取更多「新科技、新教育」養分，為台灣經濟發展尋找新方向。

根據民眾黨公布行程，柯文哲將於10月1日上午8點20分抵達桃園國際機場第二航廈出境大廳，接受媒體聯訪後，展開「迎向新科技 創造新經濟」美西產業之旅。

柯文哲將於美西時間10月1日拜訪舊金山台北姊妹市委員會暨矽谷科技業歡迎餐會，先與與矽谷科技人進行閉門交流及午餐會，會後公開致詞，並與與會貴賓QA、接受媒體聯訪。

柯文哲預計於10月2日14時拜會胡佛研究所，與胡佛研究所學者Kharis Templeman (祁凱立)等研究印太領域學者進行閉門會談；15時30分再到與史丹佛大學學生座談互動，與史丹佛大學學生進行一小時QA座談。

10月3日上午，柯文哲將參訪美國知名教育科技公司Coursera，Coursera 是美國知名教育科技公司，其與多家大學合作、提供線上免費課程。參訪期間Global Head of Coursera for Campus 將親自接待柯文哲，雙方將就AI科技如何輔助現代教育交流討論。