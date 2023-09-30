許多人為了吸引心儀對象的目光，會無所不用其極地展現自己，不過《摘星工廠》提醒，若追求對象是巨蟹、牡羊以及雙子座女生時要小心謹慎，花招越多很可能會弄巧成拙。

▍巨蟹女

對巨蟹女的追求不可太過躁進，否則會嚇跑她們，此外，花招耍得越多、動作越頻繁，越容易讓巨蟹女感到對方是個難纏又不值得信賴的對象。對巨蟹女而言，真心誠意的示愛，遠高於大聲嚷嚷、搞得人盡皆知都來得更加感動人心。

▍牡羊女

牡羊女個性直接，對於追求者千變萬化的示愛花招不排斥，接受度也很高，不過若是要她們費盡心思去猜測追求者的心思，或是透過抽絲剝繭才能明白對方的愛意，反而會讓牡羊女覺得反感，因為她們心思很簡單，喜歡就會讓對方知道，如果不愛也會希望對方早點打退堂鼓，不需要彎彎繞繞，浪費彼此時間。

▍雙子女

雙子女追求刺激、喜歡新鮮感，也樂於看追求者耍花招，因為一來覺得好玩，二來也能觀察對方跟自己是否合拍，更何況雙子女本身就是耍花招的高手。不過儘管如此，雙子女並不容易被花招打動，甚至花招越多，越容易讓她們對追求者的真心打折扣。