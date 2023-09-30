女星蔡沐妍（Lydia）以時尚節目《女人我最大》班底打開知名度，另外她還是個醫師娘，還育有一對寶貝兒女，私下自稱「奈米貴婦」，不吝嗇分享日常與育兒生活。最近蔡沐妍一家人出國渡假，她罕見換上性感泳裝，深V開到肚臍還掉出半球，海邊大解放讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。

蔡沐妍在工作之餘，與整形醫師先生李岳樺帶著兒女到越南峴港渡假，身為2寶媽的她平時除了上節目，穿搭大多都包緊緊，昨（29日）她驚喜曬出在海邊大解放的辣照，身穿開岔到肚臍的性感泳裝，下身搭配牛仔熱褲，側躺的撩人姿勢，更掉出半球美胸，纖細身形看不出是2寶媽。

而蔡沐妍除了分享美照，也透露在峴港請保母的價錢，居然是在巴里島（峇里島）的六倍，所以她決定自立自強帶小孩，但自嘲「昨天到今天已經暴走了三次呢」，足見帶小孩一點都不簡單。

台大獸醫系畢業的蔡沐妍是個美女學霸，在時尚節目《女人我最大》中以亮眼外型和流利談吐相當有觀眾緣；她在2015年嫁給帥哥整形醫師李岳樺，升格變「奈米貴婦」，婚後陸續生下一對兒女，一家四口幸福生活羨煞不少人。