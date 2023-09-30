台南市長黃偉哲揹起20公斤熱煙霧機，逐戶針對民宅屋頂、天溝及盆栽及社區排水溝化噴。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南本土登革熱至29日累計1萬857例，中秋連假期間防疫不鬆懈，各區公所、衛生所、環保局及市府防疫人員持續投入防治登革熱相關化學防治與孳清，環保局今日下午在東區富強里展開戶外化學防治，市長黃偉哲也揹起20公斤熱煙霧機，逐戶針對民宅屋頂、天溝及盆栽及社區排水溝化噴。

今天是中秋連假第2天，黃偉哲日前取得環保局施藥人員訓練證照，今天實際走進東區富強里與陸軍第8軍團39化學兵群弟兄，一起執行防治噴藥作業，以實際行動證明對登革熱防治的決心。

台南市政府表示，防疫無假期，連假期間，市府相關單位持續兢兢業業做好疫情防治工作。

衛生局強調，落實孳清是登革熱防治重中之重，提醒民眾烤肉後廢棄物應妥善分類處理，勿隨手丟棄，避免雨後形成孳生源，反而增加社區疫情傳播風險。衛生局呼籲，防治登革熱沒有捷徑，惟有落實孳清再孳清，籲請所有市民朋友落實「巡、倒、清、刷」，配合市府防疫措施，才能盡快壓制登革熱疫情。