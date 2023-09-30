小S（徐熙娣）和老公許雅鈞婚後育有3個漂亮女兒，3人都各具特色，其中二女兒Lily（許韶恩）擁有清新脫俗氣質和完美比例身材，受到不少品牌青睞，廣告代言不斷，是備受矚目的星二代之一，近日她開放網友提問，提到學校生活，坦言會有同學背後議論她，但她仍滿意校園生活。

Lily今年6月從國中畢業，目前是高一生的她，近日開放網友問答，有人好奇「上學的日子過得如何，可以分享在學校發生有趣的事嗎？」她也透露在新學校遇到很多真誠的朋友，很開心。

Lily開放網友問答，罕吐校園生活。（圖／取自IG）

雖然還是遇到一些在背後議論她的同學，但她仍滿意現在的校園生活，「特別期待學校不同的課程，每天都過得很充實，也充滿了驚喜（感覺高中生活會很有趣）」，另外，有網友用英文詢問，表示自己很容易受旁人言論影響，希望她能給一點建議。

對此，Lily坦言自己曾經也這樣過，但後來就覺得為什麼要這樣，那是別人的意見她尊重，不過「他們是他們，我是我」，只需要成為更閃亮、更好的自己，「別讓任何人改變你」。